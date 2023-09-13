العاصفة "دانيال" تصل الضفة وغزة: أمطار وفيضانات ببعض المناطق

شهدت مناطق جنوب القطاع خانيونس ورفح تساقط أمطار غزيرة وفيضانات، وصاحب تساقط الأمطار هبات خفيفة إلى متوسطة السرعة من الرياح.

دخلت عاصفة "دانيال" إلى البلاد، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، وتساقطت أمطار غزيرة على عدة مناطق في الجنوب وخاصة في قطاع غزة ومنطقة نابلس، وكذلك في منطقة مركز البلاد وتل أبيب.

وبفعل الهطول الغزير للأمطار، ارتفعت بشكل كبير مستويات المياه في الشوارع وبعض المناطق السكنية، وخاصة في مناطق البريج وجباليا ومخيم الشاطئ، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة في منازل الفلسطينيين.

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وشهدت مناطق جنوب القطاع خانيونس ورفح تساقط أمطار غزيرة وفيضانات، وصاحب تساقط الأمطار هبات خفيفة إلى متوسطة السرعة من الرياح.

كما شهدت مناطق مختلفة في الضفة، هطول الأمطار، وكانت كميات الأمطار الأكثر التي هطلت على مدينة نابلس تزامنا مع وصول عاصفة "دانيال".

وأطلق الراصد الجوي تحذيرا شديد اللهجة حول تعرض مناطق فلسطينية لأمطار غزيرة جدا خلال الساعات القادمة، مع وصول عاصفة "دانيال" إلى المناطق الفلسطينية على شكل حالة شديدة من عدم الاستقرار الجوي ستترافق مع أمطار غزيرة وخشية جدية من حدوث الفيضانات.

ودعا الراصد الجوي الجميع الى أخذ الحيطة والحذر وخاصة المناطق الساحلية بما فيها قطاع غزة، حيث تتواجد سحبا رعدية تحمل أمطارا غزيرة على مقربة من السواحل الفلسطينية وستدخلها خلال الساعات القادمة والذروة من الفجر وحتى ساعات الظهيرة.

وبحسب الراصد الجوي، فإن الأجواء الحارة التي تعرضت لها المنطقة، أمس الثلاثاء، وبالترافق مع حرارة البحر المرتفعة بهذا وقت من العام ستساهم في تكوّن سحب ركامية عنيفة وبفعل الفروقات الحرارية الكبيرة ما بين البحر من جهة، والجبهة العلوية الباردة ستتشكل سحب عنيفة جدا.