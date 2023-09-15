إصابات في اعتداء الاحتلال على متظاهرين شرقي غزة وقمع مسيرات بالضفة

أصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق من جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال شرقي قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة.

متظاهرون عند السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، اليوم (ناشطون)

أصيب شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز ومصور صحافي بقنبلة غاز في يده، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال المتظاهرين قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة المحاصر.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن 5 مصابين بجروح مختلفة وصلت من جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم.

وجاء في التفاصيل، أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، نحو عشرات الشبان والفتية الذين تظاهروا شرقي المدينة احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع واستمرار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأسفر اعتداء قوات الاحتلال عن إصابة شاب بالرصاص المعدني في قدمه، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق.

مما يذكر أن 5 فلسطينيين استشهدوا فيما أصيب آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة بمتظاهرين قرب السياج الفاصل، واعتداء جيش الاحتلال على متظاهرين قرب السياج، فيما حملت فصائل المقاومة في غزة الاحتلال المسؤولية عن الانفجار.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجانب الإسرائيلي "يفحص" احتمال أن يكون إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال صوب المتظاهرين، هو الذي قد أدى إلى انفجار العبوة الناسفة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ضحايا الانفجار.

إصابات في قمع الاحتلال مسيرات في الضفة

في كفر قدم شرقي قلقيلية، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت نصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

وأفيد بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة شابين بجروح في اليد وآخرين بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بعد أداء المواطنين الصلاة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية داعين لتصعيد المقاومة الشعبية.

وفي بيت دجن شرقي نابلس، قمعت قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية التي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة باتجاه المنطقة الشرقية، إذ أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المشاركين.

وفي قريوت جنوبي نابلس، أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة المنددة بالاستيطان.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، نحو المشاركين في المسيرة ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني أحدهم في وجهه بالإضافة إلى العشرات بالاختناق.

وفي التفاصيل، فإن المصاب في الوجه عانى من كسر بالأنف ونزيف، وقد جرى تقديم الإسعافات اللازمة له قبل نقله إلى المستشفى.

وجاءت المسيرة التي انطلقت من أمام مسجد القرية باتجاه نبع قريوت، في الوقت الذي كثف المستوطنون خلال الأشهر الماضية من اقتحاماتهم لنبع قريوت، وحطموا أقفاله عدة مرات في محاولة للاستيلاء عليه.