مصرع طفلة دهسا في الخليل

قال المقدم في الشرطة الفلسطينية في لواء الخليل، بشير النتشة إن طفلة لقيت مصرعها إثناء توجهها إلى المدرسة، وذلك إثر حادث دهس في منطقة شعابة بمدينة الخليل.

توفيت الطفلة زينة عامر العسيلي (6 سنوات) متأثرة بإصابتها البالغة إثر دهسها صباح اليوم الأحد، من قبل شاحنة نقل نفايات أثناء توجهها إلى المدرسة في منطقة شعابة بمدينة الخليل في الضفة الغربية.

وقال المقدم في الشرطة الفلسطينية في لواء الخليل، بشير النتشة إن طفلة لقيت مصرعها إثناء توجهها إلى المدرسة، وذلك إثر حادث دهس في منطقة شعابة بمدينة الخليل.

وطالب النتشة من الجمهور عدم تداول الصور والفيديوهات من منطقة الحادث، وذلك بسبب صعوبة المنظر واحتراما لمشاعر ذويها.