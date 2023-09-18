عملية إطلاق نار ثالثة خلال ساعات: استهداف مركبة للمستوطنين بالأغوار

جاءت عملية إطلاق النار في جنين بعد ساعات من استهداف مقاومين صباح اليوم جنود الاحتلال على حاجز دير شرف غربي مدينة نابلس شمالي الضفة.

تعرضت مركبة للمستوطنين بعد ظهر اليوم الإثنين، إلى عملية إطلاق نار من قبل مركبة مسرعة، وهي عملية إطلاق النار الثالثة بغضون ساعات التي تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تنفيذ عملية إطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة نحو مركبة للمستوطنين في منطقة الأغوار، دون وقوع إصابات.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن الجيش الإسرائيلي أجرى عمليات بحث في منطقة الأغوار بعد سماع دوي إطلاق نار، كما عثر على رصاصتين فارغتين.

ودعت الشرطة الإسرائيلية الجمهور الإسرائيلي والمستوطنين على وجه الخصوص إلى حمل السلاح في الأماكن العامة خشية من وقوع عمليات خلال فترة الأعياد اليهودية، بحسب ما أفاد موقع "واللا" الإخباري.

وسبق ذلك، أن أصيب جيب عسكري إسرائيلي، بالرصاص بفعل إطلاق مقاومين النار باتجاه قوة من جيش الاحتلال شمال شرقي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حدث هو الثاني منذ الصباح، حيث استهدفت عملية إطلاق نار حاجز عسكري عند بلدة دير شرف قضاء نابلس.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه دورية عسكرية قرب كيبوتس "ميراف"، المقام على أراضي بلدة جلبون.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الجيب العسكري أصيب بأضرار جراء إطلاق النار، دون وقوع إصابات بين الجنود، لافتا إلى أن قوات الاحتلال بدأت ملاحقة منفذي عملية إطلاق النار.

وعقب عملية إطلاق النار التي استهدفت الجيب العسكري، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة جلبون شمال شرق جنين، وإطلاق قنابل الغاز.

وأفاد رئيس المجلس القروي ابراهيم أبو الرب، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها في شوارعها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين والمنازل، ما أدى لإصابة العديد منهم بحالات اختناق.

وأضاف أن تلك القوات نصبت نقاطا عسكرية على أسطح المنازل وداهمت محلات تجارية، واستولت على تسجيلات لـ"كاميرات المراقبة" وحاصرت حيا في البلدة ومنعت السكان المواطنين الخروج أو الدخول منه.

وجاءت عملية إطلاق النار في جنين بعد ساعات من استهداف مقاومين صباح اليوم جنود الاحتلال على حاجز دير شرف غربي مدينة نابلس شمالي الضفة.

وتبنت "كتيبة الفجر"، شباب الثأر والتحرير ظهر اليوم الإثنين، عملية إطلاق النار التي استهدفت جنود الاحتلال في دير شرف.

وشهد محيط الحاجز استنفارا لقوات الاحتلال، في وقت وصلت مركبات إسعاف إسرائيلية للمكان.

وأغلقت قوات الاحتلال دوار دير شرف بالكامل، وكذلك حواجز صرة وحوارة والمربعة في محيط نابلس، ومنعت المركبات من المرور، كذلك حاجز الـ 17 العسكري شمالا بكلا الاتجاهين ما أدى لأزمة مرورية خانقة ما أدى لتشكل طوابير طويلة من المركبات.

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلالي، اليوم الإثنين، حواجز عسكرية عند مداخل محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت الحواجز العسكرية وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة في المكان.

وكثفت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، من تواجدها العسكري، شمال أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قريتي فصايل والعوجا بالأغوار، خاصة عند مدخل فصايل وشنت حملة تمشيط وتفتيش وسط تواجد لشرطة الاحتلال، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وتصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرا عمليات إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق شمالي الضفة الغربية، ما أدى لوقوع إصابات وقتلى بصفوف قوات الاحتلال والمستوطنين.