الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون للمرة الثانية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "تقرر تأجيل فتح حاجز بيت حانون/ إيرز أمام دخول العمال من قطاع غزة بسبب تجدد الاحتجاجات على الحدود مع قطاع غزة".

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق حاجز بيت حانون/إيرز، اليوم الثلاثاء للمرة الثانية، بعد أن كان مدد إغلاقه، أمس الإثنين، عقب انتهاء عيد رأس السنة العبرية.

وذكر منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، أنه "تقرر تأجيل فتح حاجز بيت حانون/ إيرز أمام دخول العمال من قطاع غزة بعدما كان مقررا إعادة فتحه الإثنين".

وأشار إلى أن قرار تأجيل فتح الحاجز جاء بعد تقييم الوضع الأمني، ​​وبناء على تعليمات وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هليفي.

وقال إن قرار فتح الحاجز سيعاد النظر فيه "حسب تقييم الوضع في المنطقة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "تقرر تأجيل فتح حاجز بيت حانون/ إيرز أمام دخول العمال من قطاع غزة، بسبب تجدد الاحتجاجات على الحدود مع قطاع غزة".

وأشارت إلى أن قرار تأجيل فتح الحاجز جاء بعد تقييم الوضع الأمني، بذريعة استمرار المظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت القناة 14 إسرائيلية، أن استمرار إغلاق معبر "إيرز" أمام العمال، سيعزز فرضيات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

والأحد، أعلنت سلطات الاحتلال إغلاق حاجز بيت حانون لمدة 24 ساعة، ردا على المظاهرات الحدودية في القطاع.

وكان من المقرر إعادة فتح معبر بيت حانون، أمس الإثنين، أمام حركة العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الداخل، بعد إغلاقه عدة أيام، بسبب عيد رأس السنة العبرية.