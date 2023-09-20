الأردن يحذر من "عواقب" التصعيد الإسرائيلي ويدعو إلى تحرك دولي فوري

طالبت الخارجية الأردنية في ختام البيان بضرورة "وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري".

(أ ب)

أدان الأردن الأربعاء "التصعيد الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية، محذرا من عواقبه، وفقا لما أوردت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها.

وذكر البيان أن "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان مساء الثلاثاء على مدينة جنين، وحذرت من استمرار دوامة العنف".

ودعت الخارجية الأردنية إلى "ضرورة وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية كافة"، محذرة من أن عواقب هذا التصعيد "لن تؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف".

وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل، لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما أكد على "ضرورة حماية المدن الفلسطينية من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

وطالبت الخارجية الأردنية في ختام البيان بضرورة "وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري".

مما يذكر أن 5 فلسطينيين استشهدوا الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين ومخيم عقبة جبر بأريحا، بالإضافة إلى شهيد آخر في قطاع غزة.

والشهداء في جنين هم: محمود السعدي (23 عاما) ورأفت خمايسة (22 عاما) ومحمود عرعراوي (24 عاما)، وعطا موسى (29 عاما)، بينما في قطاع غزة استشهد الشاب يوسف سالم رضوان (25 عاما)، وفي مخيم عقبة جبر استشهد الشاب ضرغام الأخرس (19 عاما).