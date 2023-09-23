إصابتان برصاص الاحتلال في كفر قدوم وهجوم للمستوطنين في بيتا

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم أسفرت عن إصابة شابين، فيما شن مستوطنون هجوما في أطراف بلدة بيتا.

أصيب شابان مساء السبت في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وجاء في التفاصيل، أن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدميهما خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لكفر قدوم.

وفي بيتا جنوب نابلس، تصدى فلسطينيون لهجوم شنه مستوطنون في أطراف البلدة؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق السبت، منع المستوطنون رعاة الماشية الفلسطينيين من الوصول إلى المراعي قرب خلة مكحول بالأغوار الشمالية.

ويأتي ذلك فيما يواصل المستوطنون لليوم الثالث على التوالي، منع الرعاة في خلة مكحول من الوصول إلى المراعي القريبة من خيامهم في المنطقة.

ويعاني الفلسطينيون في مختلف مناطق الأغوار الشمالية، من اعتداءات المستوطنين شبه اليومية بحقهم، ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم.

إلى ذلك، تتواصل اعتداءات وهجوم المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم بشكل يومي في الضفة الغربية المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي ما تسفر عن إصابات وأضرار.