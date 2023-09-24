غزة: خسائر العمال إثر منع الاحتلال لهم العمل بالداخل 10 مليون دولار

لليوم الثامن على التوالي، يفرض الاحتلال إسرائيلي إغلاقا لمعبر بيت حانون "إيرز"، بدأته في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، الأحد، إن خسائر العمال جراء منع الاحتلال الإسرائيلي مرورهم عبر معبر بيت حانون "إيرز" إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، لليوم الثامن على التوالي، تزيد عن 10 ملايين دولار.

وأضاف العمصي، في تصريح للأناضول: "كل يوم يمر فيه إغلاق المعبر أمام العمال يكبدهم خسائر يومية تقدر بنحو 5 ملايين شيكل (1.3 مليون دولار)".

ولليوم الثامن على التوالي، يفرض الاحتلال إسرائيلي إغلاقا لمعبر بيت حانون "إيرز"، بدأته في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وحسب وزارة العمل في غزة، وصل عدد الفلسطينيين من القطاع، الحاصلين على تصاريح للعمل في إسرائيل حوالي 18 ألفا و500 عامل.

وقال منسق أعمال الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، في 17 أيلول/سبتمبر، إنه تقرر تأجيل فتح معبر بيت حانون "إيرز" أمام العمال لـ 24 ساعة أخرى" عقب إغلاقه لمدة 3 أيام بمناسبة عيد رأس السنة العبرية.

وليلة السبت، جددت إسرائيل إغلاقها للمعابر الفلسطينية بحجة عيد "يوم الغفران"، حيث سيستمر حتى منتصف ليلة الإثنين.

ولم يفصح الاحتلال الإسرائيلي إذا ما كانت ستعاود فتح معبر "إيرز"، أمام العمال ليلة الإثنين، إذ قال المنسق عليان، الخميس، إن إعادة فتح المعبر لهذه الفئة سيتم تحديده "وفقا لتقييم الأوضاع في غزة".

وطالب العمصي الجهات المعنية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعبر وتجنيب العمال العقوبات المفروضة عليهم.