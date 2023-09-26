مقتل شاب بجريمة إطلاق نار قرب نابلس

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن ضحية جريمة القتل هو مواطن يبلغ من العمر 35 عاما، وهو من سكان بلدة قوصين غربي نابلس.

قتل شاب في الثلاثينيات من عمرة فجر اليوم الثلاثاء، وذلك إثر تعرضه إلى جريمة إطلاق نار في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن ضحية جريمة القتل هو محمد راجح علي الخضر يبلغ من العمر 35 عاما، وهو من سكان بلدة قوصين غربي نابلس.

وأوضح ارزيقات أن الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها.

يشار إلى أنه منذ مطلع العام 2023 لوحظ ارتفاعا في جرائم إطلاق النار وفوضى السلاح في الضفة الغربية، علما أنه في العام 2022 سجلت 45 جريمة قتل في محافظات الضفة

ووفقا لمعطيات الشرطة الفلسطينية، فإن العام الماضي شهد ارتفاعا في معدل جرائم القتل بنسبة 29% عن العام 2021، وأظهرت المعطيات أن أعلى نسبة جرائم سجلت في محافظة الخليل، فيما لم تسجل أريحا وسلفيت جرائم مشابهة.

وأوضح أن الشرطة والنيابة العامة تمكنتا من كشف ملابسات 29 جريمة قتل، وإلقاء القبض على مرتكبيها.