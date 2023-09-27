الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية حوارة وينكل بعائلته  

داهمت قوات الاحتلال منازل والد وشقيقي الشاب أسامة عيسى بني فضل الذي يطارده الاحتلال بتهمة تنفيذ عملية حوارة، التي وقعت قبل أكثر من شهر وأسفرت عن مقتل مستوطنين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة منفذ عملية حوارة في بلدة عقربا قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل والد وشقيقي الشاب أسامة عيسى بني فضل، الذي يطارده الاحتلال بتهمة تنفيذ عملية حوارة التي وقعت قبل أكثر من شهر، وأسفرت عن مقتل مستوطنين.

وقال شقيقه محمد بني فضل إن قوات الاحتلال داهمت البناية السكنية التي يقطنون بها، واحتجزت جميع أفراد العائلة وحققت معهم ميدانيا، وطالبتهم بتسليم شقيقه.

ونفذت عمليات تفتيش دقيقة داخل البناية وفي محيطها، وخربت محتوياتها بحجة البحث عن شقيقه.

يذكر أن هذه هي المرة السادسة التي تداهم فيها قوات الاحتلال منازل عائلة الشاب بني فضل منذ عملية حوارة التي وقعت في التاسع عشر من أغسطس/ أب الماضي، واعتقل والده وشقيقه مرتين وأفرج عنهما بعد التحقيق معهما.

وتأتي مداهمة منزل بني فضل غداة نشر تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" فشلا حتى الآن في الوصول لمنفذ عملية حوارة التي قتل فيها المستوطنان شاي سايلاس وأفيعاد نير، وكذلك الوصول لمنفذ عملية حوارة الثانية التي وقعت قبل أسبوعين وأصيب فيها مستوطنات بجراح.