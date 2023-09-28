اقتحامات واعتقالات بالضفة تخللتها اشتباكات في نابلس وطوباس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

مواجهات مع الاحتلال في الضفة (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات بين مجموعات من المسلحين وقوات الاحتلال في نابلس وطوباس.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في محافظات، الخليل، ونابلس وطوباس، وجنين، خلالها تم مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة نابلس، دارت اشتباكات بين مسلحين وبين قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، وذلك عقب اقتحامها لمخيم بلاطة شرقي محافظة نابلس.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية داخل مخيم بلاطة، حيث اعتقلت القوات الشاب شافعي علي طالب شافعي من المخيم.

وانفجرت طائرة انتحارية تابعة للاحتلال في شارع السوق بمخيم بلاطة، حيث شهدت المنطقة مواجهات عنيفة بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، حيث اندلعت اشتباكات بين مجموعة مسلحة وبين قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، فيما شوهد تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق المدينة.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين وداهمت عددا من المنازل في الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال المتركزة عند حاجز الاحتلال العسكري المقام على المدخل الجنوبي لمدينة الخليل، قامت بإيقاف مركبة واعتقال شابين منها لم تعرف هويتهما بعد.

وداهمت قوات الاحتلال قرية تواني جنوبي الخليل، واقتحمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من محافظة جنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الشاب يعرب ياسر شحادة على حاجز طيار بالقرب من مستوطنة "حرميش" القريبة من بلدة يعبد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين أدهم أحمد شعبان وادم أمجد أبو فرحة أثناء تواجدهما على مدخل قرية الجلمة.

ونفذ فلسطينيون، 13 عملا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، ومواجهات في 8 مناطق متفرقة.

وذكر مركز معلومات فلسطيني "معطى"، أن مسلحون أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم، واستهدفوا حاجز "نتساني عوز" بالرصاص بطولكرم.

واستهدف المسلحون قوات الاحتلال اقتحام طوباس، وألقوا عبوة ناسفة على قوات الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل.

واندلعت مواجهات في 8 مناطق متفرقة، شهدتها القدس وطوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية وأريحا، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.