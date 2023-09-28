دعوات لاقتحامات واسعة بـ"العرش": مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بالأقصى

يواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في القدس الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين فيما يسمى عيد "العرش" الذي يبدأ الجمعة ويستمر حتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وكذلك مساعي التهويد المستمرة بحقه، ودعوات "منظمات الهيكل" المزعوم للحشد لتنفيذ اقتحامات واسعة.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي واصلت فرض التقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

يأتي ذلك، فيما واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، ودققت في هوياتهم.

ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في القدس الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين فيما يسمى عيد "العرش" الذي يبدأ الجمعة ويستمر حتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وكذلك مساعي التهويد المستمرة بحقه، ودعوات "منظمات الهيكل" المزعوم للحشد لتنفيذ اقتحامات واسعة في الأسبوع المقبل.

وأشارت الدعوات الفلسطينية إلى أهمية توجه كل من يستطيع الوصول للأقصى سواء من القدس أو الداخل أو الضفة الغربية، وتحدي إجراءات الاحتلال وقيوده المستمرة حول المدينة المقدسة.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.