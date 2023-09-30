القدس المحتلة: مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة وإجبار تجار على إغلاق محالهم

بالتزامن مع أول أيام عيد "العرش" اليهودي (سوكوت)، أدى عشرات المستوطنين، صباح اليوم السبت، طقوسهم التلمودية، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مقدسيون بأن شرطة الإحتلال أجبرت التجار في شارع الواد وسوق القطانين على إغلاق محالهم التجارية لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وبحسب شهود عيان نفذ عشرات المستوطنين "الطقوس التلمودية" عند أبواب المسجد الأقصى، وفي سوق القطانين.

وكان عشرات المستوطنين قد اقتحموا، صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي واصلت فرض التقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في حينه، بأن عشرات المستوطنين "تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة".

تجدر الإشارة إلى أن المسجد الأقصى يتعرض يوميًا، عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

كما ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية "للتنغيص على أبناء شعبنا"، إلى جانب انتهاكات كبيرة إضافية تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.