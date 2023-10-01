مواجهات وإصابات واعتقالات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، شابين من مدينتي طوباس وطولكرم بالضفة الغربية.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أبو شكة من طوباس، على طريق المعرجات شمال أريحا، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد فتحي غانم، أثناء مروره على حاجز عناب العسكري.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة شمال غرب نابلس، فيما اختطفت قوة خاصة الشاب إياد رواجبة من نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة ومنعت الخروج أو الدخول إليها.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، في ساعات متأخرة من الليل، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة جلبون شمال شرق جنين، بينما استولت على منزل وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وخلال الاقتحام، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة جهاد محمد أبو الرب، وأخلته بالقوة هو وأفراد عائلته، واستولت على المنزل، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

أصيب ثلاثة جنود من جيش الاحتلال في 14 عملا مقاوما خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في الضفة والقدس.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، عملية إطلاق نار و13 مواجهة بين الشباب، وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة والقدس.

وفي سياق متصل، أطلق مسلحون النار صوب جنود الاحتلال في مخيم طولكرم، حيث شهدت المدينة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب جنود الاحتلال.

وفي القدس، أصيب ثلاثة من عناصر قوات الاحتلال بقنابل الغاز، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع الشبان في بلدة الرام.

وشهدت كل من المزرعة الغربية والبيرة وسجن عوفر في رام الله، مواجهاتٍ عنيفة بين الشباب وقوات الاحتلال، تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.