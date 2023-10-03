الخليل: اعتقال 9 أطفال ومسيرة استفزازية للمستوطنين بالبلدة القديمة

جاب المستوطنون شوارع وأزقة البلدة القديمة احتفالا بالأعياد اليهودية، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب أبرزها "الموت للعرب"، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين في البلدة القديمة، ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال وهم من عائلات: التميمي، ومتعب، وشاهين، وتتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاما.

وجرى اعتقال الأطفال أثناء عودتهم من مدارسهم إلى منازلهم في حي تل الرميدة، إذ اقتادتهم قوات الاحتلال إلى جهة غير معلومة.

ويأتي ذلك فيما اقتحم عشرات المستوطنين البلدة القديمة بحماية قوات الاحتلال، ونظموا مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي وصولا إلى مدرسة أسامة بن المنقذ التي حولها الاحتلال إلى معهد ديني لتخريج الحاخامات وأطلق عليها اسم مستوطنة "بيت رومانو".

وجاب المستوطنون شوارع وأزقة البلدة القديمة احتفالا بالأعياد اليهودية، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب أبرزها "الموت للعرب"، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين في البلدة القديمة، ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية للبلدة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوة خاصة من الاحتلال شابا من مخيم نور شمس.

واستقلت قوات خاصة مركبة حملت لوحة ترخيص فلسطينية، واقتحمت محلا لبيع أجهزة الهواتف الخليوية في الحي الغربي للمدينة، واختطفت الشاب محمد خالد مرزوق الذي يعمل هناك.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن "قوات من اليمام وحرس الحدود والجيش اعتقلت مطلوبا في طولكرم أثناء تواجده داخل محل للهواتف في المدينة".

وزعم جيش الاحتلال أن "المشتبه مطلوب على خلفية ضلوعه في عمليات إرهابية، وقد جرى اعتقاله وإحالته للتحقيق من قبل أجهزة الأمن".