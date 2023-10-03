نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 53 ألف فلسطيني منذ العام 2015

نادي الأسير: "يواصل الاحتلال إصدار المئات من أوامر الاعتقال الإداري، وقد سجلت أعلى نسبة بين صفوف المعتقلين الإداريين منذ أكثر من 20 عاما، خلال هذا العام ووصل عددهم إلى أكثر من 1300 معتقل إداري".

اعتقل الاحتلال أكثر من 53 ألف فلسطيني وفلسطينية منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر حين اندلاع الهبة الشعبية وحتى بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كان من بينهم نحو 9200 طفل و1261 من النساء والفتيات، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري إلى أكثر من 13 ألف؛ بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

ووفقا لمعطيات نادي الأسير، فإن عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال يبلغ أكثر من 5250 أسير بينهم 39 أسيرة و170 طفلا و1913 معتقلا إداريا.

وقال نادي الأسير، في بيان له الثلاثاء، إن "الاحتلال ومنذ العام 2015، صعد بشكل لافت من عمليات الاعتقال والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي اتخذت تصاعدا كبيرا خلال العام الماضي والجاري، واستمر الاحتلال بكافة سياساته التنكيلية الممنهجة والثابتة".

وأوضح أن "قضية الاعتقال الإداري إلى جانب تصاعد مستوى الجرائم، شكلت التحول الأبرز على المعطيات الخاصة بواقع عمليات الاعتقال وأعداد المعتقلين الإداريين تحديدا منذ العام الماضي، حيث يواصل الاحتلال إصدار المئات من أوامر الاعتقال الإداري، وقد سجلت أعلى نسبة بين صفوف المعتقلين الإداريين منذ أكثر من 20 عاما، خلال هذا العام ووصل عددهم إلى أكثر من 1300 معتقل إداري".

ولفت نادي الأسير إلى أن قضية الأسرى شهدت محطات هامة ومفصلية منذ العام 2015، خصوصًا أن جيلا جديدا زج به في السجون، وعملت منظومة الاحتلال بكل ما تملك من أدوات على ترسيخ جرائمها عبر ابتكار (تشريعات) وقوانين عنصرية وأوامر عسكرية لاستهداف المعتقلين والأسرى وعائلاتهم، في محاولة من الاحتلال لتقويض أي حالة نضالية وكفاحية متصاعدة يسعى فيها الفلسطيني إلى تقرير مصيره.

وختم بيانه "على مدار هذه السنوات، استمر الأسرى في سجون الاحتلال في نضالهم ضد إجراءات منظومة الاحتلال الفاشية، بكافة الأدوات وأشكال النضال التي يملكونها، وكان أبرز هذه الأدوات الإضراب عن الطعام سواء من خلال الإضرابات الفردية التي فرضت نفسها منذ أواخر عام 2011 واستمرت وإلى جانبها المواجهة الجماعية".