اشتباكات طولكرم: شهيدان و5 إصابات بصفوف قوات الاحتلال

أسفرت اشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال في طولكرم، عن استشهاد شابين، وإصابة 5 من عناصر جيش الاحتلال، تعرّض 3 منهم لجراح خطيرة.

استشهد شابان، اليوم الخميس، خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة شوفة قضاء طولكرم، فيما سُجّلت 5 إصابات بصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 منها خطيرة، خلال الاشتباكات التي دارت في مدينة طولكرم ومخيمها.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وزارة الصحة باستشهاد شابين برصاص الاحتلال قرب طولكرم، وهما الشهيد عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاما)، والشهيد حذيفة عدنان محمد فارس (27 عاما).

فيديو متداول يوثّق لحظة انفجار عبوة ناسفة في جنود الاحتلال خلال اقتحامهم #طولكرم. pic.twitter.com/NUCKqBoHiM — موقع عرب 48 (@arab48website) October 5, 2023

وأصيب الشابان برصاص الاحتلال في شوفة جنوب طولكرم، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى مكان الحدث الأمني وتقديم الإسعافات للشابين، حيث أعلن عن استشهادهما لاحقا.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قد أطلقت النار بكثافة على مركبة فلسطينية، ما أدى لإصابة شابين كانا بداخلها، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول للمصابين.

ودارت اشتباكات بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال، فيما تم تفجير عبوات ناسفة خلال تصدي المسلحين للقوات المقتحم لمخيم طولكرم، كما لوحظ تصاعد ألسنة الدخان بعد انفجار ضخم في المخيم.

كما أشارت تقارير في وقت سابق اليوم إلى أن شابين قاما بإطلاق النار على مستوطن قرب مستوطنة "أفني حيفتس" وبعد ملاحقتهما من قبل قوات الاحتلال تم تصفيتهما عند مدخل بلدة شوفة.

وأفاد المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، تال ليف، بأن "الجيش الإسرائيلي لاحق مركبة أطلقت النار على مستوطنة "أفني حيفتس" وقام بتصفية من بداخلها، وسبق ذلك عملية في طولكرم تم خلالها اعتقال أحد المطلوبين".

إصابات باشتباكات مسلحة مع الاحتلال في طولكرم ونابلس، وأنباء عن شهداء وإصابات في صفوف الاحتلال



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وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فقد "أطلق فلسطينيون مسلحون النار من مركبة تجاه مركبة مستوطن قرب أفني حيفتس وبعد ملاحقتها تم تحديد مكانها وتصفية من بداخلها عند مدخل قرية شوفة، وتم الاستيلاء على بندقية M16 استخدمت في العملية".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمن مستوطنة "أفني حيفتس" قوله إن "فلسطينيين أطلقوا النار تجاه أحد المستوطنين عند مفترق المستوطنة بدون إصابته، ونشط الجيش بالمنطقة، وتم إغلاق مدخل ومخرج المستوطنة".

وتحدث المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن استشهاد الشابين في طولكرم، وسبق أن أطلق مسلحون النار على مستوطن، حيث طاردة قوة من الجيش المركبة مع المجموعة، وخلال محاولة الاعتقال، وقع تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، قتل خلاله المسلحان.

إصابة 3 عناصر من وحدة المستعربين بجروح خطيرة

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن إصابة 5 جنود من وحدة المستعربين في طولكرم، 3 منهم أُصيبوا بجروح خطيرة، فيما تراوجت إصابة اثنين منهم ما بين المتوسطة والطفيفة.

وتم نقلهم إلى مستشفيات إسرائيلية للعلاج.

وأصيب أحد الجنود بشظايا طلق ناري في الرأس والصدر والمعدة والأطراف، حيث وصفت حالته بالخطيرة إلى مستشفى "مئير".

ونقل طاقم من "نجمة داود الحمراء" جنديا يبلغ من العمر 36 عاما مصابا بطلقات نارية في أطرافه، إلى مستشفى "لانيادو" ، وهو في حالة خطيرة.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاجات الميدانية لضابط في حرس الحدود يبلغ من العمر 21 عاما، مصابا بشظية قنبلة يدوية في صدره وطلق ناري في أطرافه، وحالته خطيرة.

من جانبها، قالت "كتائب القسام" في بيان مقتضب: "تمكن مجاهدونا في مخيم طولكرم من اكتشاف قوة صهيونية خاصة تسللت إلى المخيم فجر اليوم، وأوقعوها في شباك كمين محكم أعدوه مسبقا، حيث فجر المجاهدون عددا من العبوات المحلية الصنع في الآليات المقتحمة، ثم خاضوا اشتباكا من نقطة صفر مع جنود الاحتلال موقعين في صفوفهم إصابات مؤكدة، أجبرتهم على الانسحاب وهم يجرون أذيال الخيبة".

وكان شهود عيان في مخيم طولكرم، قد أفادوا بوقوع إصابات بصفوف قوات الاحتلال برصاص المقاومة، إذ وثق بالصور والفيديو دماء جنود الاحتلال بعد إصابتهم خلال الاشتباكات التي اندلعت في المخيم.

200 إصابة بصفوف الفلسطينيين في نابلس

واندلعت مواجهات الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وفي نابلس، دارت مواجهات في أكثر من منطقة وحي شرقي المدينة، لا سيما محيط قبر يوسف وقرب وداخل مخيم بلاطة للاجئين، ومخيم عسكر القديم، إلى جانب حي الضاحية القريب من بلاطة.

وأفاد سكان محليين، أن مواجهات تخللها اشتباكات مسلحة، تزامنا مع استهداف آليات الاحتلال العسكرية بعبوات ناسفة محلية الصنع وزجاجات حارقة، أسفرت عن احتراق جرافة عسكرية.

وأسفرت المواجهات عن إصابة قرابة 200 فلسطيني بالرصاص الحي وشظايا الرصاص، وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما تم استهداف إحدى مركبات الإسعاف خلال محاولتها نقل أحد المصابين، بحسب ما أفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأصيب جندي للاحتلال بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة في نابلس، بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وعزز جيش الاحتلال، تواجده واقتحامه للمنطقة الشرقية وأحياء في مدينة نابلس، بآليات عسكرية وفرقة مشاة من الجنود، دهمت نابلس من أكثر من منطقة.

واعتلى قناصة الاحتلال الأسطح والعمارات السكنية المحيطة بمنطقة قبر يوسف، تمهيدا لاقتحام قرابة الـ 2000 مستوطن للمنطقة، مستقلين 40 حافلة إسرائيلية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ودارت مواجهات قرب ومحيط مخيم بلاطة، تخللها تفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية إسرائيلية، كانت تقوم بـ "تخريب وتدمير" الممتلكات والمركبات الفلسطينية والشوارع قرب المخيم.