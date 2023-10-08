عباس لبلينكن: ممارسات الاحتلال ومستوطنيه وراء التصعيد في غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على "ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي"، في إشارة إلى عدوان الاحتلال على غزة، عقب بدء المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، مشددا على أن الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد.

شدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين هي سبب التصعيد في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن بلينكن حث السلطة الفلسطينية على استعادة الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، عباس.

وأكد عباس، وفقا لـ"وفا"، "ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الجاري على أبناء الشعب الفلسطيني". ولفت إلى أن "ممارسات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى السبب وراء ذلك التصعيد".

وتابع عباس أن "هذا ما كنا قد حذرنا منه، علاوة على ما يحدث من انسداد للأفق السياسي، وعدم تمكين شعبنا من حقه المشروع في تقرير مصيره وتحقيق استقلاله وسيادته في دولته بعاصمتها القدس الشرقية".

وقال إن "عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على إسرائيل، واستمرار الظلم والقهر اللذين يتعرض لهما شعبنا، هي التي تدفع بالأمور نحو الانفجار الذي لن يستطيع أحد تحمل نتائجه".

وشدد عباس على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

من جانبه، صرح بلينكن بأن بلاده "تعمل مع الأطراف كافة لوقف التصعيد الحاصل"، مؤكدا "أهمية البقاء على تواصل"، وفق ما نقلت عنه "وفا".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن بلينكن "كرر تنديد الولايات المتحدة القاطع بالهجمات الإرهابية التي تشنها حماس على إسرائيل، ودعا جميع قيادات المنطقة إلى استنكارها".

وتابع المتحدث "حث الوزير السلطة الفلسطينية على مواصلة الخطوات وتعزيزها لاستعادة الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية".

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في غزة، قائلا في بيان، إن "طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وتواصل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، كما أن مقاومين لا يزالون متحصنون في مبان في مستوطنات "غلاف غزة"، وسط اشتباكات متواصلة مع قوات الاحتلال، فيما يواصل الاحتلال شن غاراته على مناطق مختلفة من القطاع.​​​​​​​

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن عدد القتلى الإسرائيليين وصل إلى 300 قتيل، وأحصت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 1590 شخصا من جراء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك لغاية الساعة 23:30 ليلا.

وقالت الصحة الإسرائيلية إن بين المصابين 19 بحالة حرجة، 293 بحالة خطيرة، 315 بحالة متوسطة، 715 بحالة طفيفة، بالإضافة إلى 20 حالة هلع و181 إصابة تخضع لمراجعة طبية.