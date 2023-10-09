وسطاء يحاولون دفع مفاوضات بين حماس وإسرائيل لتهدئة وتبادل أسرى

حسب مصدر مطلع، وسطاء قطريون يطرحون إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين بغزة مقابل تحرير نساء وأطفال في سجون الاحتلال، ووساطة مصرية تهدف إلى منع التصعيد في القطاع* إسرائيل: "لا نتفاوض مع حماس"

أجرى وسطاء قطريون اتصالات عاجلة مع قيادات في حركة حماس، من أجل محاولة التفاوض على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل إطلاق سراح 36 امرأة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلي، وفق ما نقلت وكالة رويترز اليوم، الإثنين، عن مصدر وصفته بالمطلع.

وقال المصدر المطلع على سير المحادثات إن المفاوضات التي تجريها قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة منذ مساء أول من أمس، السبت، "تمضي بشكل إيجابي".

لكن لا توجد علامات على حدوث انفراجة في ظل تعنت من الجانبين. وقال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، للقناة 12 التلفزيونية، إنه "لا نجري مفاوضات مع حماس".

وقال المصدر إن قطر على اتصال بقياديين من حماس في الدوحة وغزة، منذ أن شنت الحركة هجوما من غزة واقتحمت بلدات في جنوب إسرائيل، صباح السبت.

وقال مصدران أمنيان مصريان، اليوم، إن مصر تجري اتصالات مكثفة ووثيقة مع إسرائيل وحماس، بهدف منع المزيد من التصعيد في القتال بينهما وضمان حماية الأسرى الإسرائيليين، حسبما نقلت رويترز عنهما.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن القاهرة حثت إسرائيل على ممارسة ضبط النفس وحثت حماس على إبقاء الأسرى في حالة جيدة للحفاظ على احتمال التهدئة قريبا مفتوحا، على الرغم من أن الضربات الإسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة جعلت الوساطة مسألة صعبة.

وتقصف إسرائيل بطائرات ومروحيات مقاتلة والمدفعية أهدافا في قطاع غزة قصفا عنيفا ومكثفا وتخوض قوات إسرائيلية اشتباكات لإخراج مقاتلين فلسطينيين من منطقة "غلاف غزة".

وقال المصدران الأمنيان المصريان إن نحو سبعة آلاف سائح إسرائيلي عادوا من سيناء إلى إسرائيل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة منذ اندلاع القتال. وأضافا أن الهلال الأحمر أوصل بعض المساعدات الطبية لقطاع غزة من سيناء عبر معبر رفح.

وقتل شرطي مصري سائحين إسرائيليين ومرشدا مصريا في موقع سياحي في الإسكندرية، أمس. وقال أحد المصدرين الأمنيين إن الشرطي المتهم بإطلاق النار وقتلهم أحيل لمحكمة عسكرية.

وذكرت مصادر في مطار مصري أن الرحلات الجوية التي تسيرها مصر للطيران بين القاهرة وتل أبيب توقفت لأجل غير مسمى، بينما استمرت رحلات من شرم الشيخ إلى تل أبيب، اليوم، بما سمح لسياح من إسرائيل بالعودة.