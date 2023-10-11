الاحتلال يقمع مسيرات مساندة لغزة: مواجهات واشتباكات بالضفة والقدس

انطلقت مسيرات جماهيرية وشعبية واسعة في الضفة والقدس، فجر اليوم الأربعاء، تضامنا مع قطاع غزة، وتخلل المسيرات الواسعة، والتي توجهت إلى عدة نقاط تماس وحواجز عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، مواجهات عنيفة أسفرت عن عدة إصابات بالرصاص وحالات اختناق بالغاز.

شهدت مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين الليلة وفجر اليوم الأربعاء، مواجهات مع قوات الاحتلال التي قمعت مسيرات مساندة لقطاع غزة ومنددة بالحرب التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين في القطاع.

وانطلقت مسيرات جماهيرية وشعبية واسعة في الضفة والقدس، فجر اليوم الأربعاء، تضامنا مع قطاع غزة، وتخلل المسيرات الواسعة، والتي توجهت إلى عدة نقاط تماس وحواجز عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، وشهدت مواجهات عنيفة أسفرت عن عدة إصابات بالرصاص وحالات اختناق بالغاز.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز "حوارة" العسكري جنوبي مدينة نابلس، أسفرت عن إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي في منطقة الظهر، والعشرات بحالات اختناق، وفق ما أفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني".

ودارت اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، تزامنا مع انفجار سمع عقب دخول جرافة للاحتلال وقوة عسكرية منطقة شارع القدس باتجاه مخيم بلاطة للاجئين شرقي مدينة نابلس.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال على المدخل الشمالي للمدينة، عقب مسيرة تضامنية نصرة لقطاع غزة والمقاومة فيها، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي.

واندلعت مواجهات في بلدة العيسوية، مع جيش الاحتلال، عقب مسيرة دعم وتضامن مع قطاع غزة وأهله.

وأفاد شهود عيان أن شبانا استهدفوا حاجز مخيم شعفاط العسكري بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية، تزامنا مع اقتراب مسيرة حاشدة انطلقت من المخيم باتجاه الحاجز، قضاء القدس المحتلة.

وأطلق مسلحون النار تجاه معسكر "عناتوت" التابع لجيش الاحتلال والمقامة على أراض فلسطينية في بلدة عناتا، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال البلدة.

وسمع دوي إطلاق نار كثيف سمع بالقرب من "بوابة نتساني عوز" العسكرية في طولكرم، تزامنا مع اقتراب مسيرة سيارات فلسطينية للمنطقة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال على حاجز "الجلمة" العسكري قرب مدينة جنين.

وقال شهود عيان، إن اشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طوباس فجر اليوم.

وأصيب 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات اندلعت في ساعات متأخرة من الليل في نقاط عدة بمحافظتي الخليل وبيت لحم، دعما لمعركة طوفان الأقصى.

واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة في بلدة بيت أمر عقب تشييع جثماني الشهيدين منتصر عوض وأحمد عوض، أسفرت عن إصابة 4 شبان بالرصاص الحي، إصابتين منها في الصدر والظهر وصفتا بالخطيرتين.

وأفاد الناشط في المقاومة الشعبية يوسف أبو ماريا، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة وسط تواجد مكثف للجنود، وحولت عدداً من المنازل في المنطقة إلى ثكنات عسكرية.

وقال إن "مخابرات الاحتلال هاتفت الأهالي في بلدة بيت أمر وهددوهم بقتل المزيد من أبنائهم"، موضحا أن قائد المخابرات المسؤول عن منطقة بيت أمر أبلغ الأهالي بتجهيز ثلاجات الموتى لأبنائهم وتوعد بقتل كل من يصل إلى مدخل البلدة".

وعلى مدخل بلدة يطا الشمالي، اندلعت مواجهات أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن جرى نقله إلى مستشفى يطا الحكومي، فيما اندلعت مواجهات في مخيم العروب شمالاً وبلدة دورا جنوباً أغلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأطلق مسلحون النار تجاه مستوطنة "كريات أربع"، المقامة على أراضي مدينة الخليل قرب المسجد الإبراهيمي الشريف.

وفي مدينة بيت لحم، اندلعت مواجهات على مدخل المدينة الشمالي، وفي بلدتي الخضر وحوسان، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي في الرأس وصفت حالته بالخطرة، وطفل برصاصة في القدم، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق.