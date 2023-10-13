يونيسيف: مليون شخص في غزّة بلا مكان آمن... هذا غير مقبول

"مرعوبون من المشاهد القادمة من غزّة، عدد كبير من الأطفال بين الضحايا، مليون شخص ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه، هذا غير مقبول، ويجب أن يتوقّف العنف في الحال"

قالت منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الجمعة، في تغريدة على حسابها، إنّ هناك مليون شخص في قطاع غزّة لا يجدون مكانًا آمنًا يلجؤون إليه جرّاء القصف الإسرائيليّ المكثّف.

وأضافت المنظّمة: "مرعوبون من المشاهد القادمة من غزّة، عدد كبير من الأطفال بين الضحايا، مليون شخص ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه، هذا غير مقبول، ويجب أن يتوقّف العنف في الحال".

وجاء ذلك تعليقًا على قصف الاحتلال الإسرائيليّ المستمرّ منذ ٧ أيّام على المناطق السكنيّة بالقطاع، والذي راح ضحيّته آلاف القتلى وعشرات آلاف الإصابات، في عمليّة "السيوف الحديديّة".

وطالب جيش الاحتلال سكّان مدينة غزّة بالنزوح، وأبلغ بوجوب جميع سكّان شمال قطاع غزّة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، الرحيل إلى جنوب القطاع..

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ومنذ السبت، أعلن الاحتلال تشديد الحصار على قطاع غزّة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال الموادّ الغذائيّة والوقود والمساعدات له، فيما كثّفت المقاتلات الحربيّة من قصفها لكافّة الأحياء السكنيّة ما خلف دمارًا هائلًا وسقوط آلاف الضحايا وحركة نزوح جماعيّ.

وطالب الأمين العامّ للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل الإثنين، باحترام القانون الدوليّ الإنسانيّ، والسماح لمنظّمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

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وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينيّة أخرى في غزّة عمليّة "طوفان الأقصى"، ردًّا على اعتداءات القوّات والمستوطنين الإسرائيليّين المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطينيّ وممتلكاته ومقدّساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلّة.