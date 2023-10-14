شهيد في طولكرم.. ارتفاع الحصيلة إلى أكثر من 48 شهيدا خلال أسبوع

أعلن مساء السبت عن استشهاد فتى بعد أيام من إصابته برصاص قوات الاحتلال في مواجهات اندلعت غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم.

استشهد الفتى محمد رفعت محمد عدوان (16 عاما) من بلدة فرعون جنوب طولكرم مساء اليوم السبت متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي غرب البلدة.

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وكان الشهيد قد نقل بحالة خطيرة إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي إثر مواجهات اندلعت غرب بلدة فرعون الثلاثاء الماضي.

وأصيب الشهيد بعيار ناري في الظهر خلال المواجهات التي اندلعت في محيط الجدار العنصري الفاصل غرب فرعون، وبعد إجراء عدة عمليات له في مستشفى الشهيد ثابت الحكومي بطولكرم، نقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، وهناك أعلن الطاقم الطبي عن استشهاده مساء السبت.

وارتفعت حصيلة الشهداء في طولكرم منذ أمس الجمعة إلى 7 شهداء.

وفي حوارة جنوب نابلس، أصيب شاب بجراح مساء السبت عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب الحاجز العسكري.

وقال الهلال الأحمر بنابلس، إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب خلال تواجده قرب حاجز حوارة العسكري، ما أسفر عن إصابته بجروح في القدم فيما احتجزته ورفضت تسليمه لطواقم الإسعاف.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال مساء السبت جريحا وشابا آخر.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اعتقلت الجريح المقدسي محمد أبو ميالة أثناء تلقيه العلاج في مستشفى "هداسا عين كارم" من جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه الخميس الماضي.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور جنوب شرق القدس المحتلة واعتقلت الشاب محمد خضر أبو الهوى.

مما يذكر أن 19 شخصا بينهم قاصرون استشهدوا في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ الأمس الجمعة.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى أكثر من 48 شهيدا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة في غزة ضد الاحتلال.