مواجهات واعتقالات وإصابات باشتباكات بالضفة

دارت اشتباكات مسلحة في مناطق مختلفة بالضفة أسفرت عن إصابات، في وقت واصلت قوات الاحتلال المداهمات والتفتيشات للمنازل والتي تخللتها اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين.

تواصلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، المواجهات بين مجموعات من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

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ودارت اشتباكات مسلحة في مناطق مختلفة بالضفة أسفرت عن إصابات، في وقت واصلت قوات الاحتلال المداهمات والتفتيشات للمنازل والتي تخللتها اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أن جيش الاحتلال يواصل لليوم الـ 8 على التوالي، شن عمليات اعتقال واسعة في صفوف عناصر وقيادات حركة حماس في مختلف أنحاء الغربية والقدس المحتلتين.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، 55 فلسطينيا من الضفة، عقب دهم منازل عائلاتهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها؛ بينهم أسرى محررون وصحافي.

وتوزعت الاعتقالات على النحو التالي: 19 حالة اعتقال في محافظة نابلس، 7 في الخليل، صحافي من بيت لحم، 3 من جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي صبري جبريل، من منزل عائلته في بلدة تقوع شرقي مدينة بيت لحم.

وأصيب شابان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وفي محافظة نابلس، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات تركزت بنابلس وبلدة تل، واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت في حركة فتح مازن الدنبك، عقب اقتحام منزله والاعتداء عليه في مدينة نابلس.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر سامي عاصي، عقب دهم منزله في "شارع 16" بمدينة نابلس، ونقله إلى جهة غير معلومة.

وفشلت قوات الاحتلال في اعتقال المطارد محمد رسول دراغمة، عقب اقتحام منزله في مدينة طوباس، شمال الضفة، والتي شهدت إطلاق نار واشتباكات مسلحة خلال مواجهات عنيفة أدت لإصابة ثلاثة شبان بجراح بين الخطيرة والمتوسطة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير رزق الرجوب في دورا جنوب الخليل، واعتقلت نجليه أحمد ومحمد واستولت على مركبة.

وأطلق مسلحون النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب جنين. كما استهدف إطلاق نار قوات الاحتلال في بلدة قطنة شمال غرب القدس.