"طوفان الأقصى": نحو مليون نازح في غزة خلال أسبوع

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مديرة التواصل في الوكالة، جولييت توما أن "ما يقدَّر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى".

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا")، اليوم الأحد، أن نحو مليون شخص نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول منذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مديرة التواصل في الوكالة، جولييت توما أن "ما يقدَّر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى".

وبحسب "أونروا"، فإن هذا الرقم مرجح للزيادة في ظل استمرار مغادرة السكان لمنازلهم، خوفا من القصف الإسرائيلي.

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واستشهد أكثر من 2300 شخص في غزة، بينهم أكثر من 700 طفل، وجُرح أكثر من 9000، وفق آخر حصيلة أدلت بها وزارة الصحة في القطاع المحاصَر.

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأدت إلى مقتل 1300 إسرائيلي، يومها التاسع، تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع، فيما تتواصل الرشقات الصاروخية باتجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية ردا على استهداف وتهجير المدنيين.

وفي الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال حشد قواته والتحضر للتوغل البري وسط عملية التهجير القسري التي ينفذها والمجازر التي يرتكبها بحق العائلات في غزة، شن الطيران الحربي للاحتلال سلسلة غارات استهدفت منازل للمدنيين.

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وفيما تشتد صعوبة الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، أعلن جيش الاحتلال أن قواته تستعد لتوسيع هجماتها على غزة، وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، تدمج بين عدة أمور من بينها الهجوم من الجو والبحر والبر، مع استكمال تجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط.

ومن المتوقع أن ينفد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطوارئ في مستشفيات غزة خلال يومين، بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن ذلك سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر.