أونروا: أكثر من مليون نازح ودمار غير مسبوق بغزة

عا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من أن الشرق الأوسط بات "على شفير الهاوية".

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا، اليوم الإثنين، أن مراكزها جنوبي غزة استقبلت نحو 400 ألف فلسطيني نزحوا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على هذا القطاع المحاصر.

وأضافت أونروا في بيانها أن تقديراتها تشير إلى وجود أكثر من مليون نازح في قطاع غزة.

وتابعت الوكالة الأممية أن هناك دمارا غير مسبوق في غزة، وأن احتياجات النازحين تفوق طاقاتها، مشيرة إلى أن السكان يشربون مياها ملوثة.

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من أن الشرق الأوسط بات "على شفير الهاوية".

وقال غوتيريش في بيان صدر عن مكتبه، إن المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفذ من غزة.

وأضاف أن مخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل "يمكن إرسالها في غضون ساعات.

وأوضح أن طواقم الأمم المتحدة تحتاج أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة بأمان وبدون تأخير.

ومنذ فجر اليوم الإثنين حتى ساعات الصباح، استشهد أكثر من 50 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب العشرات، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الحربي، واستهدفت منازل على رؤوس ساكنيها في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700، وفي الضفة الغربية بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.