القدس: الاحتلال يعتقل 12شخصا بينهم سيدة ثمانينيّة وفتاة

قوات الاحتلال اعتقلت السيدة الثمانينية أم وليد قراعين، ونجلها وليد، من حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه، كما اعقتلت الطفل يوسف أبو تايه من البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 12 شخصا من مدينة القدس وأحيائها، بينهم سيدة ثمانينية وفتاة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمادة صيام من منزله في حي "واد الجوز" بالقدس المحتلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة الثمانينية أم وليد قراعين، ونجلها وليد، من حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه، كما اعقتلت الطفل يوسف أبو تايه من البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا لتفتيش المركبات في حي بئر أيوب.

ومن مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة صفاء الرشق، ومن بلدة العيسوية المحاذية للمخيم اعتقلت موسى جبريل.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة الطور شرق القدس، ستة مواطنين عرف منهم: علي موسى، وخليل ربيع.