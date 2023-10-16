تخللتها مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال ومنذ بدء "طوفان الأقصى" صعدت من الاقتحامات والاعتقالات في الضفة والقدس، حيث طالت الاعتقالات أكثر من 500 فلسطيني بينهم نحو 200 من قيادات ونشطاء حركة حماس.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم 3 من الصحافيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة في بعض المناطق.

تابعوا قناة موقع "عرب 48" عبر منصة "تيليغرام" للأخبار أولا بأول

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال ومنذ بدء "طوفان الأقصى" صعدت من الاقتحامات والاعتقالات في الضفة والقدس، حيث طالت الاعتقالات أكثر من 500 فلسطيني بينهم نحو 200 من قيادات ونشطاء حركة حماس.

وضمن حملة الاعتقالات بالضفة، قامت قوات الاحتلال باعتقالات ثلاثة صحافيين وهم مصطفى الخواجا من رام الله، معاذ العمارنة من بيت لحم وسامي العاصي من نابلس.

ودارت اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في مخيم عقبة جبر باريحا، بينما استهدف إطلاق نار قوات الاحتلال خلال اقتحام حي رفيديا بمدينة نابلس.

وشهدت الضفة الغربية والقدس 869 عملا مقاوما، أسفرت عن قتيل إسرائيلي و23 مصابا منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

ووثق مركز معلومات فلسطيني "معطى" في بيان له، تنفيذ 253 عملية إطلاق نار، و31 عملية نوعية، و597 مواجهة بأشكال متعددة.

وانطلقت 105 مظاهرة ومسيرة دعما لغزة ومقاومتها، بالإضافة لاندلاع مواجهات في 259 نقطة، أسفرت عن استشهاد 58 شهيدا بالضفة والقدس.

وتوزعت نقاط المواجهة مع الاحتلال في نابلس التي شهدت 46 نقطة مواجهة، و40 نقطة بالقدس، 38 برام الله، و34 بالخليل، و27 في جنين، و19 طولكرم، و17 ببيت لحم، و14 قلقيلية، و11 بأريحا، و9 في سلفيت، و4 بطوباس.

وتأتي المواجهات وعمليات إطلاق النار بالضفة والقدس التي شهدت تصاعدا كبيرا، استجابة لدعوة كتائب القسام بدعم عملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت فجر السبت، وأوقعت آلاف القتلى والجرحى ومئات الأسرى في صفوف الاحتلال.