57 شهيدا بالضفة والقدس منذ "طوفان الأقصى": شهيد برصاص الاحتلال بأريحا

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر معين دامو.

استشهد الأسير المحرر معين دامو عقب إصابته بالرصاص الحي فجر اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

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واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر معين دامو (21 عاما).

وأصيب الشهيد دامو، بعدة أعيرة نارية ورصاصة في الرأس من مسافة الصفر، وهو قرب مسجد بالمخيم، فيما اعتقلت ستة شبان من المخيم.

وباستشهاد الشاب دامو يرتفع عدد الشهداء في الضفة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إلى 57 والجرحى إلى أكثر من 1200.

ومنذ بداية معركة "طوفان الاقصى" التي دخلت اليوم أسبوعها الثاني، تشهد مدن الضفة الغربية مواجهات يومية مع قوات الاحتلال في نقاط التماس القريبة من الحواجز العسكرية.

واستشهد 2670 فلسطينيا مدنيا، وأصيب 9600 آخرين، بقصف الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي 7 أكتوبر 2023.