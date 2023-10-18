تنديدا بمجزة المعمداني: إضراب شامل بالضفة والاحتلال يعتقل 48 فلسطينيا من الخليل وبيت لحم

على الصعيد الميداني، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في محافظتي الخليل وبيت لحم، طالت نائبا بالمجلس التشريعي وعددا من الأسرى المحررين والنشطاء من حركة حماس.

عم الإضراب الشامل صباح اليوم الأربعاء، الضفة الغربية المحتلة، حدادا على شهداء مجزرة المعمداني وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في وقت واصلت قوات الاحتلال تكثيف المداهمات والاقتحامات للمنازل وتنفيذ اعتقالات واسعة بصفوف الفلسطينيين بالضفة.

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ودعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى إضراب شامل، في جميع محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين والخروج إلى مناطق التماس والحواجز العسكرية.

وتأتي هذه الدعوات، رفضا لمجازر الاحتلال وعدم توفير الحماية للفلسطينيين في ظل المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والدعم الأميركي والأوروبي للاحتلال في عدوانه المتواصل.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء شعب فلسطين.

ويواصل الاحتلال لليوم 12 على التوالي قصفه لغزة بعد أن أطلقت المقاومة عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر.

وعلى الصعيد الميداني، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في محافظتي الخليل وبيت لحم، طالت نائبا بالمجلس التشريعي وعددا من الأسرى المحررين والنشطاء من حركة حماس.

واعتقلت قوات الاحتلال في بلدة الظاهرية النائب في المجلس التشريعي محمد الطل، والأسير المحرر عدنان الطل، والأسير المحرر نبيل هاشم قيسية، ويحيى عاطف البطاط.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 14 أسيرا محررا بعد مداهمة منازلهم في مدينة الخليل، وهم: إيهاب وأمين القواسمة، وإياد شبانة، وجلال يغمور، ومحمد رزق الجعبري، وعلاء حرب نصار، ومصعب أبو شخيدم، ولؤي الهشلمون، ومحمد علي القواسمة، وعلي دوفش، وسعيد القواسمة، وعمرو عبيد، وزيد أكرم القواسمة، ومحمود العويوي.

وفي بلدة سعير شرق الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين، وهم: المحرر أحمد عيسى شلالدة، المحرر عزات محمد شلالدة، والمحرر فهيم عبد الرحيم شلالدة، والمحرر ياسر يوسف شلالدة، والمحرر نادي طعمة شلالدة، والمحرر محمد يونس كوازبة، وهمام زوادي شلالدة، وعبادة حكيم شلالدة، وحمزة حكيم شلالدة، وأسامة حكيم شلالدة.

وفي مخيم عايدة قرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا، وهم: ماجد قراقع، وأسعد فرج، ومصطفى قنيص، ومعاذ قنيص، ومحمد أبو سرور، وصلاح المساعيد، وشادي أبو عكر، وبكر أبو سرور، وعبد المجيد أبو سرور، ورمزي قوار، وخليل قنيص، وبهاء أبو سرور، وصالح فرج، ومحمد المساعيد، وعلي أبو سرور، وخليل أبو سرور.