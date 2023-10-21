الضفة الغربية: اعتداءات ومنع الأهالي من قطف الزيتون

رئيس بلدية ديراستيا: " تم الاعتداء على المزارع نزار منصور (36 عامًا) ووضع السكين على رقبته خلال توجهه لقطف ثمار الزيتون في منطقة خلة نشيط غرب البلدة".

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قاطفي الزيتون على مغادرة أراضيهم جنوب نابلس.

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ونقلت "وفا" عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أجبرت قاطفي الزيتون في الأراضي المحاذية للشارع الالتفافي قرب بورين، وكذلك في قرية دوما، وحرمتهم من قطف الثمار، كما ومنعت المزارعين من دخول أراضيهم لقطف الزيتون في قريتي قصرة وقريوت تحت تهديد السلاح.

وأفادت بأن قوات الاحتلال هددت المزارعين بإطلاق الرصاص صوبهم إذا لم يغادروا الأراضي، علمًا أن المناطق التي تواجد بها المزارعون لا تحتاج لتنسيق مسبق.

مستوطنون يهاجمون مزارعين في ديراستيا

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مواطن في بلدة ديراستيا شمال سلفيت، وهاجموا قاطفي الزيتون أطراف البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين من مستعمرة "ياكير" المقامة على أراضي ديراستيا، وقد اعتدوا بالضرب على المواطن نزار راشد منصور، خلال تواجده في أرضه.

وأضافت أنه تم إجبار المزارعين والأهالي على مغادرة أراضيهم، ومنعهم من قطف ثمار الزيتون في أراضيهم الواقعة على الشارع الرئيسي.

رئيس بلدية ديراستيا، فراس ذياب، أوضح في تصريحات للإعلام أن حارس مستوطنة "ياكير" اعتدى بالضرب على المزارع نزار منصور (36 عامًا) ووضع السكين على رقبته خلال توجهه لقطف ثمار الزيتون في منطقة خلة نشيط غرب البلدة.

وأضاف ذياب، أن منصور أصيب برضوض، تم نقله الى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالطفيفة.