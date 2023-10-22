1130 حالة اعتقال منذ "طوفان الأقصى": الاحتلال يعتقل 65 فلسطينيا بالضفة

يرتفع عدد حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر إلى أكثر من 1130 حالة، وهذه الإحصائية لا تشمل العمال ولا معتقلين غزة، حيث لم تتمكن المؤسسات حتى اليوم من الوصول إلى أعداد دقيقة وواضحة عن العمال المعتقلين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، طالت 65 فلسطينيا على الأقل، إضافة إلى اعتقال عشرات العمال من قطاع غزة.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين بالضفة، حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وبذلك يرتفع عدد حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى أكثر من 1130 حالة، وهذه الإحصائية لا تشمل العمال ولا معتقلين غزة، حيث لم تتمكن المؤسسات حتّى اليوم من الوصول إلى أعداد دقيقة وواضحة عن العمال المعتقلين، وكذلك المعتقلين من غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، نفذت قوات الاحتلال 730 حالة اعتقال في الضفة، بينما 280 حالة اعتقال بصفوف عناصر حركة حماس بالضفة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما المؤسسات الفلسطينيين تؤكد أنه تم تنفيذ أكثر من 1130 حالة اعتقال.

وتركزت الاحتلال في محافظات، الخليل، ورام الله، وجنين، وطوباس، خلال تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد استهدافهم لساعات.

فمن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا، وهم: أسامة ناصر عبدة، وعبد الله زاهر عبده، ومحمد ذيب أبو عادي، ومحمد حسن أبو عادي، وعبد الحكيم أبو عادي من قرية كفر نعمة، ومجاهد محمود علقم، ومحمد محمود علقم، وخليل هاني عقل أبو صفية، ومجدي سليم حمدان، وعلى هشام حمدان، وعرفات ياسر حمدان، وهاني عقل أبو صفية في قرية بيت سيرا.

وطالت الاعتقالات، رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل في مدينة البيرة، والأسير المحرر صالح جميل نوفل من بلدة راس كركر، وبراء عودة، وعز الدين عودة من بلدة دير عمار، ومحمد صالح محمد بدر، من بلدة بيت لقيا، وأحمد مخلوف، ويوسف رياض من مخيم الجلزون وإسلام فواقة من دورا القرع.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا، وهم: معاذ محمد أبو عرفة، وبلال فضل الزعارير، وبراء غزال، وسام الشرباتي من المدينة، وأسامة فضل عصافرة، وحسن حسين زهور، وعزام محمد عصافرة، وحمزة عبد المهدي زهور، ومحمد محمود ابريوش من بيت كاحل، وسامي امطير، وعبد الرحيم الدرابيع ونجله أسيد، ومحمود جعفر أبو عرقوب من دورا.

ومن محافظة جنين، اعتقلت تلك القوات 6 شبان وهم: الأسير المحرر يوسف زياد نزال، وكرم شاهر يحيي، ومحمود مهند يعاقبة، والشقيقين هشام وعصام نبيل ذياب من بلدة كفر راعي، وصلاح ناجح كميل من قباطية.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال برهان عنبوسي، ومحمود عبد الله صوافطة من المدينة. ومن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عزيز الفتاش من الحي الشرقي بالمدينة. فيما لم تعرف بعد الحصيلة النهائية لعدد العمال من قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد اقتحام بلدة الرام.