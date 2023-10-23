اعتقالات واشتباكات بالضفة: شهيدان برصاص الاحتلال بمخيم الجلزون

نفذت قوات الاحتلال حملات دهم لمنازل قياديين وشخصيات نقابية وأكاديمية وناشطين وأسرى محررين، واعتقلت العشرات منهم بعد التنكيل بهم والاعتداء عليهم، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

استشهد محمود سيف الطريش ومحمد نضال عليان وأصيب 4 بجراح وصفت بالخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم الإثنين، مع قوات الاحتلال في مخيم اجلزون قضاء رام الله، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقات واسعة بالضفة طالت العشرات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مخيم الجلزون شمال رام الله.

يأتي ذلك، فيما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق خلفات إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق بالغاز، واعتقالات طالت العشرات من الشبان، فيما دارات اشتباكات مسلحة في بعض المناطق.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها لمدن وبلدات ومخيمات الضفة التي تشنها تزامنا مع العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم 17.

ونفذت قوات الاحتلال حملات دهم لمنازل قياديين وشخصيات نقابية وأكاديمية وناشطين وأسرى محررين، واعتقلت العشرات منهم بعد التنكيل بهم والاعتداء عليهم، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، رام الله، أريحا، بيت لحم، الخليل، واعتقلت أكثر من 74 فلسطينيا، كما اقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا بعد اعتقال قاطنيها والتحقيق معهم واحتجازهم لساعات.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر نضال أبو رميلة والناشط نور الدين حلاوة عقب مداهمة منزليهما في حي الضاحية في نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر القيادي علاء حميدان من منزله بحي المعاجين، ورئيس نقابة المهندسين بنابلس يزن مصباح جبر، والأسير المحرر فتحي حايك من منزله ببلدة زيتا جماعين، وعبد القادر إبراهيم حنني من بلدة بيت فوريك.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ‏الشابين عوض جميل زيود وعياش يحيى زيود، من بلدة السيلة الحارثية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، وتعرضت لإطلاق نار من مسلحين وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع، واعتقلت الشاب نافذ أبو عبيد من منزله.

وفي محافظة رام الله، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات في بلدة بيت ريما، اعتقلت خلالها 11 فلسطينيا، وهم المحرر البروفيسور عماد البرغوثي، وأحمد الأسمر، ومجيب الأسمر، وناجي مجيب الأسمر، وهشام حيدر الريماوي، وباسل البرغوثي، ورامي البرغوثي، والأشقاء نضال وعلي ومحمد وعبادة ثلجي الريماوي.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من ماجد براهمة، وخالد الراعي، ورمزي نمر سدر، عقب مداهمة منازلهم في حي كتف الواد بمدينة أريحا.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين خلال اقتحام بلدة حوسان غرب بيت لحم، وهم: منجد فهمي حمامرة، والشيخ صلاح شاكر، وإسلام لافي، وشادي محمود شاكر، كما اعتقلت الشاب محمود النجار من مخيم العزة.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة بني نعيم شرق الخليل، طالت 11 فلسطينيا، عرف منهم: منير يوسف الخضور، وعاصم علي بلوط، وعلي خليل طرايرة، ومصعب ابو جارور، وجميل عايش زيدات، وسليمان عبد أبو جارور، وبراء مازن بلوط، وعدنان أبو جارور، وعلي الطشلي.