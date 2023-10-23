غارات مكثفة على غزة وأميركا تنصح إسرائيل بتأجيل التوغل البري

مع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ 17، يشهد الوضع في القطاع كارثة إنسانية غير مسبوقة، مع استمرار نزوح أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، نصفهم موجودون في مراكز الإيواء البالغ عددها 220 مركزا.

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، من غاراته على قطاع غزة، حيث طالت الغارات مناطق مأهولة في القطاع، خلفت عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

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وتأتي هذه الغارات الإسرائيلية غير المسبوقة والتي تم خلالها استهداف أكثر من 320 موقعا في القطاع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في وقت يواصل الاحتلال التحضير وحشد قواته لشن عملية برية في قطاع غزة.

إلى ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن إسرائيل وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى غزة حتى وصول قوات أميركية إضافية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن، نصحت إسرائيل بتأجيل الغزو البري لقطاع غزة بهدف كسب الوقت لإجراء مفاوضات بشأن "الرهائن" والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ومع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ 17، يشهد الوضع في القطاع كارثة إنسانية غير مسبوقة، مع استمرار نزوح أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، نصفهم موجودون في مراكز الإيواء البالغ عددها 220 مركزا.

ويواصل الطيران الحربي للاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث قصفت الأحياء السكنية والمستشفيات، ما أدى لسقوط نحو 400 شهيد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 4741 شهيدا، بينهم أكثر من 1873 طفلا و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف جريح.

وفي المقابل، قتل أكثر من 1400 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى بينهم 308 من العسكريين إلى جانب أكثر من 200 أسير تحتفظ بهم المقاومة داخل قطاع غزة.