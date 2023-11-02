خبراء أمميون: الشعب الفلسطيني "يواجه خطر الإبادة الجماعية"

قال خبراء أمميون من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، إن الشعب الفلسطيني "يواجه خطرا كبيرا للإبادة الجماعية"، في بيان مشترك صدر في جنيف.

وقال الخبراء المستقلون الذين لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة إنه "ما زلنا مقتنعين بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية".

وأكد الخبراء "لقد حان وقت العمل الآن. حلفاء إسرائيل يتحملون أيضا المسؤولية ويجب عليهم التصرف حالا لمنع نتائج مسار عملها الكارثي".

وأعرب الخبراء عن حالة من "الرعب المتصاعد" بإزاء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا. ووصفوها بأنها "انتهاك فاضح للقانون الدولي".

وبحسب الخبراء، فإن "مهاجمة مخيم يؤوي مدنيين بينهم نساء وأطفال هو انتهاك كامل لقواعد التناسب والتمييز بين المقاتلين والمدنيين".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد قالت، أمس، الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين "قد يرقى إلى جرائم حرب".

ودعا الخبراء أيضا إلى "الإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين" منذ هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكد الخبراء أنه "يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وطالب الخبراء "بوقف إطلاق النار لدواع إنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها" مؤكدين أن "وقف إطلاق النار يعني أيضا إمكانية فتح قنوات التواصل لضمان إطلاق سراح الرهائن".

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، شنّت حركة حماس هجومًا غير مسبوق في تاريخ إسرائيل تسللت خلاله الى مناطق الـ48 وتسبب بمقتل قرابة 1400 شخص قضوا في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتردّ إسرائيل مذاك بقصف مدمر على قطاع غزة حيث قُتل أكثر من تسعة آلاف شخص، معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من 3700 طفل، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

فوغ/شي/ص ك