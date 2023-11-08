منع المزارعين من قطف الزيتون في كفر الديك

مصادر محلية: جنود الاحتلال اقتحموا منطقة "الخلة" غربي البلدة، والمحاذية لمستوطنة (بدوئيل) المقامة على أراضي المواطنين، ومنعوا المزارعين من الاستمرار في قطف الزيتون، وهددوهم بالاستيلاء على معداتهم، وأجبروهم على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المزارعين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، من قطف الزيتون وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم، وهددتهم بالاستيلاء على معداتهم الزراعية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفـا" عن مصادر محلية أن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة "الخلة" غربي البلدة، والمحاذية لمستوطنة (بدوئيل) المقامة على أراضي المواطنين، ومنعوا المزارعين من الاستمرار في قطف الزيتون، وهددوهم بالاستيلاء على معداتهم، وأجبروهم على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح.

وأشارت "وفا إلى أن بلدة كفر الديك، وخاصة الجهة الغربية منها، تتعرض بشكل يومي لمضايقات جنود الاحتلال واعتداءات المستوطنين، وهو الأمر الذي يمنعهم من قطف أشجار الزيتون الممتدة على عدد من الدونمات المهددة في البلدة، كما هو حال معظم قرى محافظة سلفيت وبلداتها، التي تعاني من إرهاب المستوطنين والجنود وهجماتهم على قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم.