الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

في كفر قدوم شرق قلقيلية، اندلعت مواجهات عقب قمع قوات الاحتلال بقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع المسيرة السلمية الأسبوعية، دون الإبلاغ عن إصابات.

أصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة.

وفي بلدة تقوم جنوب شرق بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدية عند المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وفي قرية أوصرين جنوب نابلس، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية وإطلاقها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، اندلعت مواجهات عقب قمع قوات الاحتلال بقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع المسيرة السلمية الأسبوعية، دون الإبلاغ عن إصابات.

وانطلقت المسيرة تنديدا بجرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على غزة والضفة.

وفي قفين شمال طولكرم، أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة.

وأصيب الشاب بعيار ناري نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، في الوقت الذي أصيب فيه العشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة الحاووز والأحراش، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية واندلعت على إثرها المواجهات.

وفي يتما جنوب نابلس، أصيب مواطن بالرصاص الحي بالقدم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص بكثافة، ما أدى إلى تحطم زجاج أحد المحلات التجارية وإلحاق أضرار به.