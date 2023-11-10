2400 معتقَلا منذ 7 أكتوبر: الجيش الإسرائيلي يعتقل 90 فلسطينيا في الضفة الغربية

قال النادي في بيان إن "قوات الاحتلال اعتقلت 90 مواطنا على الأقل بينهم سيدة، بين ليلة الخميس وفجر الجمعة، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيليّ اعتقل فجر اليوم الجمعة، 90 شخصا على الأقل بالضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المعتقلين فيها إلى 2400 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال النادي في بيان إن "قوات الاحتلال اعتقلت 90 مواطنا على الأقل بينهم سيدة، بين ليلة الخميس وفجر الجمعة، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وأشار إلى أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية ارتفع إلى ما يزيد عن 2400 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، و"رافقت الاعتقالات أعمال تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم"، وفق البيان.

وذكر نادي الأسير، أن الجيش الإسرائيلي أعدم القاصر محمد عزية (17 عاما)، عقب اعتقاله.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد قالت في وقت سابق إن طواقمها تسلمت جثمان الفتى الذي اعتقل مصابا، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وتتم الاعتقالات بمداهمة منازل الفلسطينيين أثناء ساعات الليل وصولا إلى الفجر، ويُنقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، ينفذ الجيش الإسرائيلي يوميا مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.​​​​​​​​​​​​​​