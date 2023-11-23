شهيد برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

باستشهاد الشاب عمر الحافي، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 227 شهيدا.

استشهد الشاب عز الدين مصطفى حافي (18 عاما)، وأصيب آخر بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس.

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وباستشهاد الحافي، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 227 شهيدا.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني في نابلس، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والظهر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة.

وأوضحت أنه "تم نقلهما إلى مستشفى رفيديا، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن استشهاد الشاب حافي إثر إصابته الخطيرة".

وأكدت أن قوات الاحتلال احتجزت جميع طواقم الهلال الأحمر على مفترق بلاطة - شارع القدس، أثناء محاولة الوصول لإصابات في محيط المخيم.

وأوضحت أن عناصر الاحتلال سحبوا مفاتيح مركبات الإسعاف وصادروا هواتف الطواقم الطبية، ومنعوها من الوصول للمصابين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم بلاطة واندلعت مواجهات.

كما داهمت قوات الاحتلال مركز يافا الثقافي وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة.

ومنذ أسابيع، ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات واسعة بالضفة، يرافقها توتر ومواجهات ميدانية وأحيانا اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين، ازدادت حدتها مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و128 قتيلا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.