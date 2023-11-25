الاحتلال يمنع عشرات المصلين كبار السن من الجليل والمثلث دخول المسجد الأقصى

وأجبرت سلطات الاحتلال المصلين على أداء الصلاة في الطرقات وشوارع المدينة الملاصقة للبلدة القديمة، وذلك جراء سياسة الاحتلال المتواصلة منذ شهرين بعرقلة وإعاقة الدخول للمسجد الأقصى، فيما أفاد شهود عيان، بأن جل من منعوا من الدخول هم من كبار السن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عشرات المصلين من القدس المحتلة، والداخل الفلسطيني، من دخول المسجد الأقصى المبارك.

وأجبرت سلطات الاحتلال المصلين على أداء الصلاة في الطرقات وشوارع المدينة الملاصقة للبلدة القديمة، وذلك جراء سياسة الاحتلال المتواصلة منذ شهرين بعرقلة وإعاقة الدخول للمسجد الأقصى، فيما أفاد شهود عيان، بأن جل من منعوا من الدخول هم من كبار السن القادمين من الجليل والمثلث.

وكان قد أدى بضعة آلاف من المقدسيين، يوم أمس، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال العسكرية بحق المصلين، للجمعة السابعة على التوالي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان صحافي، إن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70 عاما من دخول المسجد، ما تسبب في انخفاض كبير في أعداد المصلين الذين تمكنوا من الوصول، كما اعتدت على عدد من القادمين على أبواب المسجد.

وأوضحت أن نحو خمسة آلاف مواطن مقدسي فقط تمكنوا من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة السابعة بدء الحرب على غزة، حيث لم تتمكن إلا أعداد قليلة من الوصول، لأداء الصلاة بعد قيام الاحتلال بفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين.