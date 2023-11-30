في لقاء مع بلينكن: عباس يشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

التقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في اجتماع شدد خلاله الرئيس الفلسطيني على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليا في قطاع غزة، وتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل.

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لبحث الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وملف الهدنة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك ضرورة مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، وزيادة حجمها، في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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وناقش المسؤولان "الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتحسين الأمن والحرية للفلسطينيين في الضفة الغربية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، لفت أيضا إلى تأكيد بلينكن التزام الولايات المتحدة باتخاذ "تدابير ملموسة" في سبيل قيام دولة فلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأميركي في وقت سابق إن الهدنة بين إسرائيل وحماس، المصحوبة بمبادلة رهائن لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، "تؤتي نتائج"، معربا عن أمله في أن "تستمر".

وصرّح في تل أبيب أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلي، بتسحاق هرتسوغ، "لقد عاد رهائن إلى ديارهم، والتأم شملهم مع عائلاتهم"، كما أتاحت الهدنة "وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الأبرياء في غزة، الذين هم في أمس الحاجة إليها". وأضاف "هذه العملية تؤتي ثمارها ونأمل أن تستمر".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا") بأنه "جرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي"، وأضافت أن عباس "أكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليا في قطاع غزة وتحقيق وقف العدوان الاسرائيلي بشكل كامل".

وأضافت أن الرئيس الفلسطيني "شدد على أهمية مضاعفة المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لأبناء شعبنا".

وذكرت "وفا" أن عبّاس "قام بتسليم الوزير بلينكن ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة بما فيها القدس، من قتل وتدمير وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم، وطالبه بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات بحق أسرانا وأبناء شعبنا".

وجدد الرئيس الفلسطيني، بجسب الوكالة، "التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس"، مشددا على ضرورة "تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من طرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأشار عباس إلى أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله"، مشددا على ضرورة "الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون لشعبنا في قطاع غزة الأولوية ولن يتم التخلي عنهم وهم مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها".

ولفت عباس إلى "ضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وعقد المؤتمر الدولي للسلام"، ونقلت عنه "وفا" قوله إن "السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين".

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن "الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة".