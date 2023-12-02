مداهمات ومواجهات بالضفة الغربية: إصابة شاب في جنين

مداهمات في الخليل والبيرة ونابلس وجنين ومواجهات في مخيمي بلاطة وعسكر وقوات الاحتلال تجرّف عدة شوارع وتدمر البنية التحتية

أصيب شاب بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من منطقة ضاحية صباح الخير، وأطلقت النار على مركبة ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي كان داخلها.

وأضافت أن قوات الاحتلال عرقلة مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، واحتجزت مركبة اسعاف.

نابلس

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، مخيمي بلاطة وعسكر الجديد جنوب شرق نابلس، وأحياء غرب المدينة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر المحلية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام مخيمي بلاطة وعسكر، كما جرفت قوات الاحتلال عدة شوارع ودمرت البنية التحتية فيها، وداهمت عدة منازل في المخيمين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أكرم عنتر من منزله في شارع تل غربي نابلس، واقتحمت حي المخفية وشارعي التعاون والطور غربي المدينة.

البيرة

وفي البيرة اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، المدينة وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال تمركز في محيط البلدية، وداهم عدة بنايات سكنية في أحياء المدينة.

الخليل

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، بلدتي صوريف ويطا في محافظة الخليل، وداهمت عددًا من المنازل، واستولت على أثاث جمعية خيرية.

ونقلت "وفا" عن مراسلها، أن قوات الاحتلال اقتحمت صوريف شمال غرب الخليل، وداهمت منزلي المواطنين سمير القاضي، وإبراهيم الهور، وقامت بتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وأضاف المصد أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك مقر الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الايتام في بلدة يطا جنوبًا، وقامت بتفتيشها والاستيلاء على أثاث ومعدات منها، كما داهمت منزلي الشقيقين زكريا وعيسى العمور وقامت بتفتيشهما.

إلى ذلك، أشار مراسل "وفا" إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في يطا، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.