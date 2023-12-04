اشتباه بعبث أحد أقاربه بسلاح: مقتل طفل (5 أعوام) بعيار ناري في قطنّة قرب القدس

ذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن إشارة وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوصول طفل لمجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة بسبب إصابته بعيار ناري، وقد أعلن الأطباء عن وفاته لاحق

قُتل طفل يبلغ من العمر 5 أعوام، مساء اليوم الإثنين، جرّاء إصابته بعيار ناري عن طريق الخطأ في بلدة قطنة، شمال غرب مدينة القدس.

وافادت مصادر محلية بأن الطفل، هو إلياس أيوب محمد فقيه.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن إشارة وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوصول طفل لمجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة بسبب إصابته بعيار ناري، وقد أعلن الأطباء عن وفاته لاحقا، وعلى إثرها تحركت قوة من فرع المباحث العامة والأدلة الجنائية ومركز شرطة بدو للمكان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأضاف أنه تم الاشتباه بعبث أحد أقارب الطفل بالسلاح، ما أدى لإصابته، وقد تم القبض عليه وضبط السلاح الناري.

وذكر أنه تم إبلاغ النيابة العامة والتحفظ على المشتبه به، إلى حين إحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني اللازم بحقه أصولا.