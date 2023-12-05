مواجهات واعتقالات وإصابات باشتباكات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات وتفتيشات في بلدات بالضفة واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، وشملت الحملة اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجزهم لساعات.

تواصلت الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، المواجهات بين مجموعات من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما دارت اشتباكات مسلحة في بعض المناطق خلال التصدي لقوات الاحتلال التي شنت مداهمات واقتحامات في الضفة.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات وتفتيشات في بلدات بالضفة واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، وشملت الحملة اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجزهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال 12 شابا بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وذلك عقب اقتحام بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب اقتحام مخيم قلنديا.

وأصيب فجر اليوم الثلاثاء، 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، فيما تم اعتقال 12 آخرين بينهم عمال من غزة خلال مداهمات في بلدات الدوحة وارطاس وواد النيص.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة، حيث أطلقت تلك القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين، في الحوض واليد والوجه، ونقلوا إلى إحدى المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال في بلدة الدوحة غربا مدير مدرسة الخلفاء الراشدين في البلدة محمود جوابرة في الخمسينيات من عمره، بينما داهمت مبنى دائرة السير وعددا من المطابع وعبثت بمحتوياتها.

وفي ارطاس تم اعتقال لؤي شلش بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 عمال من قطاع غزة بعد ان داهمت مكان سكناهم في مقر جمعية واد النيص الخيرية في قرية واد النيص.

وفي محافظة نابلس، أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، 3 شبان شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر ومحيطه شرق نابلس، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت فلسطينيين، وهما فيصل أبو سرية، ومحمد أبو سرية.

واقتحمت قوات الاحتلال إحدى البنايات في منطقة المساكن الشعبية، واعتقلت هيثم مسلم، بعد أن فتشت منزله.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، حسين حسن نخلة، بعد أن داهمت منزل ذويه في مخيم الجلزون وفتشته وعبثت بمحتوياته.

واندلعت مواجهات في المكان بين الشبان وجنود الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال هناء إبراهيم عطا، عقب دهم منزلها وتفتيشه في قرية دير أبو مشعل شمال قضاء رام الله.

واحتجزت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من قرية بدرس غرب رام الله، وأجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، ومنعت قوات الاحتلال المصلين من أداء صلاة الفجر في مسجد القرية.

وفي ساعات متأخرة من الليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، شمالي الضفة، تزامنا مع دوي صفارات الإنذار في مناطق وأحياء متفرقة في المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي تزامنا مع اقتحام واسع للمدينة مع وصول تعزيزات عسكرية بعدة آليات وجيبات لجنين.

وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف شوارع متعددة في مدينة جنين، وتحديدا القريبة والمحيطة بالمخيم، تزامنا مع انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من منطقة في المدينة، لا سيما مخيم جنين وحي الجابريات.