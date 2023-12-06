هدم منزلين وحظيرتي أغنام في جنوب محافظة الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال تجمع أم قصة في بادية يطا وهدمت منزلا يقطنه محمد يوسف طعيمات وعائلته المكونة من 30 فردا وحظيرة أغنام، كما هدمت منزلا يقطنه محمد إبراهيم الأتيمين وعائلته المكونة من 25 فردا وحظيرة أغنام.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلين وحظيرتي أغنام في جنوب محافظة الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع أم قصة في بادية يطا وهدمت منزلا مساحته 150 مترا مربعا ويقطنه المواطن محمد يوسف طعيمات وعائلته المكونة من 30 فردا وحظيرة أغنام لماشيته، كما هدمت منزلا مساحته 160 مترا مربعا ويقطنه المواطن محمد إبراهيم الأتيمين وعائلته المكونة من 25 فردا وحظيرة أغنام.

يُذكر أن الاحتلال صعّد اعتداءاته بحق المواطنين في يطا وقرى وخرب ومسافر جنوب الخليل، من خلال هدم المنازل والمنشآت، ومنع المواطنين من البناء، وحرمانهم من الكهرباء ومياه الشرب، لحملهم على الهجرة عن منازلهم وترك أراضيهم لصالح توسيع البؤر الاستعمارية.