الاحتلال يعتقل نائب مدير "أوقاف" القدس

أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال فتشت منزل الشيخ بكيرات قبل اعتقاله، علما بأنه من قرية صور باهر المقدسية، وهو مُبعَد عن مدينة القدس المحتلة، لمدة خمسة أشهر.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، من منزله في قرية دار صلاح، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال فتشت منزل الشيخ بكيرات قبل اعتقاله، علما بأنه من قرية صور باهر المقدسية، وهو مُبعَد عن مدينة القدس المحتلة، لمدة خمسة أشهر.

وفي بلدة جناتة شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل بهاء عبد العروج (16 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابين من بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين طارق عبدالله اسماعيل حنتولي، وصقر رائد أبو عصبةً، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.