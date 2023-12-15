عباس خلال لقائه بسوليفان: "لم نخرج من القطاع لنعود إليه والحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها"

أكد عباس على "ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية وأنه ستكون لشعبنا في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلي عنهم وهم مسؤولية دولة فلسطين ونحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليه".

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بمدينة رام الله، اليوم الجمعة، وذلك غداة زيارة الأخير لإسرائيل ولقائه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، و"كابينيت الحرب".

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وشدد عباس خلال لقائه بسوليفان على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية".

كما دعا إلى ضرورة فتح جميع المعابر ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها.

وحث عباس على ضرورة تدخل الإدارة الأميركية لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة المتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين وتدمير للبنية التحتية ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.

وتطرق الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات تنكيلية وقمعية بحق المعتقلين، مطالبا بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات بحق المعتقلين والفلسطينيين عموما.

وجدد التأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين ومنعه سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشيرا إلى أن الضفة الغربية تشهد تهجيرا قسريا وضما صامتا للأرض الفلسطينية من قبل المستوطنين الإرهابيين وجيش الاحتلال، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تدخلا جديا من قبل الإدارة الأميركية لمنع مثل هذه السياسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وشدد عباس على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه"، كما أكد على "ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية وأنه ستكون لشعبنا في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلي عنهم وهم مسؤولية دولة فلسطين ونحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليه".

وتطرق عباس خلال اللقاء إلى الرؤية السياسية الشاملة وضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مؤكدا أن "السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة".