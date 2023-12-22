اقتحامات واعتقالات وإصابات برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات لبلدات في الضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين، وأصيب مواطنان برصاص الاحتلال في حلحول، فجر اليوم الجمعة.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لبلدات في الضفة الغربية واعتقالاتها لعدد من الفلسطينيين، وأصيب مواطنان برصاص الاحتلال في حلحول، فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنه أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة حلحول شمال الخليل.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شابين برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها حلحول.

وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها في شوارعها، ما أدى لاندلاع مواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من قرية خرسا، جنوب بلدة دورا في محافظة الخليل.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت الشابين أسامة وجهاد الشحانيت، عقب مداهمة منزليهما.

واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، على 31 مركبة من بلدة صوريف، شمال غرب الخليل.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وحطمت صرح الشهداء في البلدة، كما استولت على 31 مركبة.

واعتقلت قوات الاحتلال كذلك شابا من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات عسكرية وتمركزت في حي كفر سابا وحاصرت منزلا واعتقلت منه الشاب توفيق أبو لبدة، كما نشرت القناصة فوق عدد من بنايات الحي.

وأصيب مواطن واعتقل اثنان آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدينة طوباس.

وأفادت مصادر طبية بأن المواطن أصيب بشظايا الرصاص الحي في الأطراف السفلية والصدر وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي لتلقي العلاج وحالته مستقرة.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنيْن بعد مداهمة منزليهما، للضغط على نجليهما لتسليم نفسيهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهة الشرقية برفقة جرافة وعدد من الدوريات العسكرية.

كما انتشر القناصة وقوات من المشاة في عدة مناطق بالمدينة، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، قرى شمال شرق جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى دير أبو ضعيف وجلبون وجلقموس، ونشرت القناصة على أسطح البنايات وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في دير أبو ضعيف.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في محيط قرية زبدة قرب بلدة يعبد جنوب جنين، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات مستقليها.