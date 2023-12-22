منظّمة "أوكسفام": 90٪ من سكّان غزّة يعانون الجوع

أشار البيان إلى أنّ جميع الأسر في غزّة تقريبًا تفوت وجباتها كلّ يوم، وشككت في التقييم الوارد في التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائيّ التابع لبرنامج الأغذية العالميّ بأنّ ربع سكّان غزّة يواجهون جوعًا كارثيًّا...

أعلنت منظّمة الإغاثة الدوليّة "أوكسفام" أنّ 90 بالمئة من سكّان غزّة، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، يواجهون الجوع الشديد ويزداد خطر المجاعة يومًا بعد يوم ما لم يتمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار.

جاء ذلك في بيان على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعيّ، ردًّا على البيانات الّتي شاركها برنامج الأغذية العالميّ التابع للأمم المتّحدة بشأن معدّلات الجوع في غزّة والّتي ذكرت أنّ ما لا يقلّ عن 25 بالمئة من سكّان غزّة يواجهون الجوع الشديد.

وأكّدت أوكسفام أنّ أكثر من 90 بالمئة من السكّان يعانون من الجوع الشديد.

وأوضحت: "إنّ جميع سكّان غزّة تقريبًا، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، يواجهون الجوع الشديد ويزداد خطر المجاعة يومًا بعد يوم ما لم يتمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار".

وأشار البيان إلى أنّ جميع الأسر في غزّة تقريبًا تفوت وجباتها كلّ يوم، وشككت في التقييم الوارد في التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائيّ التابع لبرنامج الأغذية العالميّ بأنّ ربع سكّان غزّة يواجهون جوعًا كارثيًّا.

وذكر البيان أنّ تقييم التصنيف المرحليّ المتكامل تمّ إجراؤه في الفترة ما بين 24 نوفمبر و4 ديسمبر ولا يعكس الوضع الحقيقيّ فيما يتعلّق بالجوع بغزّة.

وأكّدت أوكسفام: "يقدّم هذا التقرير (لبرنامج الأغذية العالميّ) صورة قاتمة لانعدام الأمن الغذائيّ الّذي تعاني منه غزّة حاليًّا ويكشف عن الحاجة الملحّة لوقف إطلاق النار للسماح بوصول المساعدات الإنسانيّة بشكل كاف".

وأكّدت "عليمة شيفجي"، نائبة الرئيس التنفيذيّ لمنظّمة أوكسفام، والّتي أدرجت تقييماتها في البيان، أنّ الناس يموتون من الجوع في غزّة بينما امتنعت المملكة المتّحدة عن التصويت وماطلت في مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة.

وقالت شيفجي: "أولئك في المجتمع الدوليّ الّذين يرفضون كبح جماح الآلة العسكريّة الإسرائيليّة وعقابها الجماعيّ للفلسطينيّين في غزّة، يشعرون اليوم بالعار والتواطؤ، إنّ هذه الفضيحة تحت رقابتكم".

وأعلنت وزارة الصحّة الفلسطينيّة في غزّة، الجمعة، ارتفاع حصيلة "العدوان" الإسرائيليّ على القطاع إلى "20 ألفًا و57 شهيدًا و53 ألفًا و320 جريحًا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي.