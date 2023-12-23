مقتل شابين بجريمة إطلاق نار في عناتا القدس

قام طاقم الإسعاف الأولي الذي وصل إلى مكان الجريمة بإجراء محولات عملية الإنعاش لهما، لكن جهود الإنقاذ لم تنجح وأُعلن عن وفاتهما لاحقا. وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة.

قُتل الشابان عز الرشق 17 عامًا، ومحمد الرشق 26 عاما، من بلدة عناتا في القدس الشرقية، صباح اليوم السبت، على خلفية لم تُعرف بعد، بجريمة إطلاق نار على يد مجهولين.

وقام طاقم الإسعاف الأولي الذي وصل إلى مكان الجريمة بإجراء محولات عملية الإنعاش لهما، لكن جهود الإنقاذ لم تنجح وأُعلن عن وفاتهما لاحقا. وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة.

وقال أحد أقارب القتلى إثر الجريمة المروّعة إننا "ما زلنا لا نعرف ما هي خلفية جريمة القتل، نحن نأسف على الوضع الذي وصلنا له، ماذا يريدون من الشباب؟ ليس هناك حدود للعنف في المجتمع العربي، اليوم، القتلة في كل مكان".