الكنائس المسيحية حسب التقويم الغربي تحيي الميلاد وسط حزن إثر الحرب على غزة

غابت عن ساحة المهد كافة مظاهر الاحتفالات، لمناسبة عيد الميلاد، غابت شجرة الميلاد وحلت مكانها مغارة "الميلاد تحت الأنقاض"، واختفت الزينة في الشوارع والأحياء.

باشرت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، صباح اليوم الأحد، إحياء الشعائر الدينية بعيد الميلاد المجيد، بعد إلغاء كافة الاحتفالات المعتادة، إسنادا لأبناء شعبهم في قطاع غزة، إذ ارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 20,258 شهيدا بينما بلغت حصيلة الجرحى 53,688.

وخلت ساحة المهد التي سيتم على بلاطها استقبال البطريرك بير باتستا بيتسابالا، من كافة مظاهر الاحتفالات، لمناسبة عيد الميلاد، فغابت شجرة الميلاد وحلت مكانها مغارة "الميلاد تحت الأنقاض"، واختفت الزينة في الشوارع والأحياء.

وقال رئيس بلدية بيت لحم، حنا حنانيا، إن "الميلاد يأتي هذا العام في وقت يعاني فيه شعبنا الفلسطيني من ظلم وقهر الاحتلال، ورسالة مدينة بيت لحم هي رسالة حزن وغضب ورفض كامل للعدوان على قطاع غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام".

وقال راعي طائفة اللاتين، الأب رامي عساكرية، إنه "نعيش ظروفا صعبة، وعليه قرر مجلس الأساقفة تفادي الاحتفالات الظاهرية للميلاد، والتركيز على الصلاة من أجل أن يحل السلام وإيقاف الحرب في هذه الأيام المقدسة".

وأضاف أن "بيت لحم ليست كما كانت عليه في الأعوام الماضية في مثل هذه الأيام المباركة، حزينة، أهلها فقدوا أشغالهم وهناك مخاوف، لهذا نحن بحاجة للصلاة".

وصرح مدير عام شرطة محافظة بيت لحم، العميد محمد أبو الرُب، أنه "تم نشر ما يقارب 370 عنصرا ما بين ضباط وأفراد لتأمين هذه الاحتفالات، إضافة إلى القوات المشاركة من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى، حيث تم إغلاق جميع مداخل ساحة المهد أمام حركة المركبات بدءا من الساعة الخامسة صباحا من هذا اليوم، وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، مع إبقاء شارع المهد من مفترق نيسان وحتى البناشر مفتوحا بشكل جزئي أمام حركة المركبات".

وناشد أبو الرُب المواطنين وزوار المدينة بـ"ضرورة التعاون واحترام النظام العام والالتزام بتعليمات الشرطة".

وقال قائد مجموعة كشافة تراسنطة، المجموعة المنظمة لإحياء الشعائر الدينية بأعياد الميلاد، جورج قنواتي، إن "أربع مجموعات ستشارك وتتقدم دخول موكب البطريرك بتعداد 200 كشاف، وهي: الطليعة من بيت لحم، والبابوية من بيت جالا، واللاتين من بيت ساحور، والمنظمة مجموعة كشافة تراسنطة التي ستشارك بكامل أفرادها في الاستقبال".

وأضاف قنواتي أن "أعضاء الكشافة سيرفعون العلم الفلسطيني ويحملون يافطات كتب عليها بلغات مختلفة عبارات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".